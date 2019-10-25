Ермолович: Беларуси потребуется кредит МВФ

Беларусь все-таки нуждается в кредите МВФ. Эту потребность сегодня витиевато объяснил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

В частности, он сообщил, что правительство страны активно обсуждает подготовленную Всемирным банком дорожную карту структурных реформ в Беларуси.

"Там есть довольно существенные меры, требующие финансового обеспечения для их реализации. Есть и меры, которые будут направлены на то, чтобы обеспечить консолидацию бюджета. При этом без определенного объема финансовой поддержки реализация этой программы представляется довольно сложной", - зашел издалека министр, которого цитирует БелТА.

"Мы говорили и Всемирному банку, и Международному валютному фонду, что широкая повестка структурных изменений потребует определенных финансовых затрат. Всемирный банк оказывает поддержку отдельных мероприятий, МВФ - отдельные мероприятия не поддерживает, реализуя свои стандартные продукты по финансированию программ", - подобрался он поближе к сути темы.

"Соответственно, если у нас будет достигнуто понимание того, как мы будем действовать по реализации всей дорожной карты, можно будет говорить о ее финансовом обеспечении (читай- просить кредит у МВФ)", - заключил Ермолович.