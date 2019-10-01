Альфа-банк отсудил у Хотина бизнес-центр из-за долгов

Российский Альфа-банк может получить в собственность бизнес-центр «Агат», заложенный по кредиту структурам бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, следует из данных картотеки арбитражных дел. Бизнес-центр и земля под ним будут выставлены на торги по начальной цене 1,5 млрд руб., согласованной сторонами в договоре кредита.

Хотин строил свой нефтяной и арендный бизнес на кредиты, которые брал в банках, им же закладывал бизнес в обеспечение долга, кредиты затем гасились деньгами вкладчиков «Югры», описывала схему представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Хотин кредитовался у Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Альфа-банка, писали «Ведомости».

Компании Хотина — «Бриз-21», «Корпорация «Агрегат», «Оптиматехностимул» и «Экстракт-Фили» — взяли у Альфа-банка четыре кредита на $58 млн, $55 млн, $309 млн и $267 млн (итого на 44,7 млрд руб.). Банк обратился в суд, чтобы досрочно погасить долг, так как заемщик нарушил ряд условий мирового соглашения, заключенного с Хотиным в 2017 году. «Агат» был заложен по кредитам «Агрегату» и «Оптиматехностимулу».

В мировое соглашение Альфа-банк заложил множество ковенант, среди которых, например, возбуждение уголовного дела в связи с выводом активов из «Югры» или причинением ущерба банку, его клиентам, кредиторам или государству. Весной 2019 года против Хотина завели уголовное дело о хищении 7,5 млрд руб. из «Югры», а в сентябре ему вменили хищение 290 млрд руб. Условия соглашения были нарушены, и Альфа-банк решил взыскать имущество, заложенное по кредитам, говорил РБК предправления банка Андрей Соколов.

Как отмечается в иске, еще одним поводом для требования досрочно погасить долг стало появление претензий к поручителям по кредиту от других кредиторов. Так, АСВ в лице «Югры» отсудило 299 млн руб. у поручителя «Бриз-21», еще 82 млн руб. — у компании Хотина «Приоритет», а департамент городского имущества Москвы отсудил у «Оптиматехностимула» 58 млн руб.

Обеспечением по всем четырем договорам был залог недвижимого и движимого имущества, принадлежащего «Корпорации «Агрегат» и компании «Альфаинвест» (к «Альфа-Групп» отношения не имеет). Речь идет о бизнес-центре «Агат» общей площадью 12 тыс. кв. м (расположен на участке 0,8 га) и участке 1,68 га, на котором находятся 15 зданий и строений общей площадью 25 тыс. кв. м, используемые в основном под складские и производственные цели. Кадастровая стоимость недвижимости, по данным Росреестра, составляет 3,3 млрд руб., стороны в договоре указали другую сумму — 1,5 млрд руб.

По кредиту было заложено и движимое имущество, которое, судя по решению арбитража, располагалось внутри бизнес-центра: около сотни кондиционеров, лифты, системы сигнализации (все вместе 10 млн руб.). Решением суда заложенное имущество будет выставлено на публичные торги.

Задолженность компаний Хотина перед Альфа-банком составляет 44,7 млрд руб., 1,5 млрд руб. от этой суммы — это всего 3,3%. Банк ведет еще два подобных процесса против компаний Хотина.

Ранее банк выиграл один иск против компаний Хотина на $178 млн, у банка еще два иска к структурам бывшего владельца «Югры» — на $377 млн и $199 млн. Таким образом, общая сумма исков покрывает всю сумму долга. Банк в первом полугодии направил $447 млн на создание резервов по проблемным кредитам. Из-за этого его прибыль за шесть месяцев сократились в 2,6 раза, до $249 млн. Резервы по большей части создавались по кредитам Хотину, писал Forbes.