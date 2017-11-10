МВФ рекомендует Беларуси отменить "налог на тунеядцев"

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует Беларуси отменить так называемый "налог на тунеядцев". Об этом говорится в заявлении миссии МВФ по итогам работы в Беларуси.

МВФ также предложил белорусским властям отменить целевой показатель по ежемесячной зарплате, который должен быть достигнут к концу 2017 года. Вместо этого рекомендовано "позволить предприятиям корректировать заработную плату в зависимости от производительности труда".

Глава миссии МВФ Питер Долман сообщил также о приостановке переговоров о новой кредитной программе для Беларуси. Причиной он назвал расхождения в вопросе о темпах реализации реформ, в частности в области сектора госпредприятий.

Долман также упомянул вопрос увеличения объема ресурсов, выделяемых на систему социальной защиты.

"Важно, чтобы официальные органы Беларуси подали сигнал, что они хотят в плане взаимоотношений с МВФ", - сказал он (цитата по БелТА).

Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества", который в народе называют декретом "о тунеядстве", начал действовать осенью 2016-го, когда налоговые инспекции стали рассылать гражданам, работавшим менее 183 дней в году, извещения с требованием уплатить установленный сбор. В конце февраля 2017 года, когда закончился срок уплаты, во всех крупных городах страны прошли массовые акции протеста против декрета, и его действие было приостановлено. Через несколько месяцев некоторым "тунеядцам" начали возвращать деньги.