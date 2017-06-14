Украина готова создать газовый коридор в Хорватию

Украина готова присоединиться к формированию нового газового коридора Хорватия - Венгрия - Украина, предусматривающего использование мощностей LNG-терминала на хорватском побережье. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Мы заинтересованы в том, чтобы создать газовый коридор Хорватия - Венгрия - Украина и все будем делать для того, чтобы этот проект приблизился к полноценной реализации. Мы заинтересованы в таких поставках газа в Украину", - сказал Гройсман.

Проект входит в пакет инициатив президента Хорватии по формированию Центральноевропейской вертикали сотрудничества Адриатика- Балтика - Черное море и предполагает не только организацию поставок топлива, но и возможное объединение газотранспортных систем Хорватии, Венгрии и Украины.