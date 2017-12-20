ЖКХ: Утепление домов при капремонте будет проводиться только при финансовом участии жильцов

Раньше тепловая модернизация была обязательной составляющей капитального ремонта жилых домов, но в последние пару лет функция капремонта изменилась: теперь в рамках капремонта коммунальщики лишь восстанавливают утраченные с годами качества дома, а не присваивают новые. В 2018 году они планируют вернуться к утеплению наружных стен жилых домов, но только тех, чьи жильцы готовы в этом финансово поучаствовать.

Расходы на утепление наружных стен лягут как на местный бюджет, так и на самих жильцов дома, а доля финансового участия этих сторон будет зависеть от экономического эффекта, который прогнозируют коммунальщики: если расчеты покажут, что в результате тепловой модернизации можно будет значительно сэкономить на отоплении дома, то бюджет поучаствует в утеплении фасада тоже довольно значительно. Но без финансового участия жителей тепловая модернизация будет невозможна.

По словам инженера ГО «Минское городское жилищное хозяйства» Игоря Гончарика, проект указа, который установит такие нормы, уже составлен. Согласно ему, дома, жители которых не намерены “скидываться” на тепловую модернизацию, не будут включать в планы на таковую.