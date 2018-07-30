Последнее обновление: 30.07.2018 14:36

В Беларуси ввели административную ответственность за лишние суммы в жировках

Кодекс об административных правонарушениях дополнен статьей 11.83 «Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей».

Устанавливается, что включение должностным лицом организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, другой организации, осуществляющей начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, в извещение сумм платы за основные и (или) дополнительные жилищно-коммунальные услуги, превышающих стоимость таких услуг, оказанных потребителю, либо сумм платы за дополнительные жилищно-коммунальные услуги без заключения соответствующих договоров на их оказание с потребителями, либо иных платежей, включение которых в извещение не предусмотрено законодательством, а равно представление должностным лицом организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, недостоверных сведений организации, осуществляющей начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, повлекшее включение в извещение сумм платы за основные и (или) дополнительные жилищно-коммунальные услуги, превышающих стоимость таких услуг, оказанных потребителю, либо сумм платы за дополнительные жилищно-коммунальные услуги без заключения соответствующих договоров на их оказание с потребителями, если в этих действиях нет состава преступления, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин.

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