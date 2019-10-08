Правительство Эквадора покинуло Кито

После массовых протестов в Эквадоре правительство страны покинуло столицу Кито. В ходе телеобращения в понедельник, 7 октября, президент Ленин Морено сообщил о переводе правительства в Гуаякиль.

Одновременно глава государства выступил с обвинениями в адрес своего предшественника. По его словам, экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, а также президент Венесуэлы Николас Мадуро осуществляют попытки организовать в стране государственный переворот. "Мадуро и Корреа запустили в действие план дестабилизации", заявил он. По словам Корреа, мародерство и вандализм со стороны протестующих против повышения цен на топливо свидетельствуют об их стремлении к разрушению государственного порядка, передает DW.

В столицу направляются маршем не менее 20 тысяч представителей коренных народов Эквадора и фермеров. Первые группы уже достигли Кито 7 октября. По данным телеканала Ecuavisa, они подожгли бронированный автомобиль сил безопасности. Глава МВД Мария Паула Ромо сообщила, что в ночь на вторник демонстранты также подожгли один из полицейских участков. Кроме того, протестующие окружили здание Конгресса.

8 октября ожидается прибытие основной части протестного марша, а на следующий день пройдет протестная акция, к которой призвала Конфедерация коренных народов Эквадора.

Протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий. Власти больше не могут позволить себе субсидировать его покупку, объяснил президент Морено. С начала октября цены на топливо подскочили более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.

Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах республики. Стражи порядка задержали 477 человек. Вместе с тем представители коренных народов заявили, что с 6 октября удерживают несколько десятков военнослужащих и полицейских. С начала протестов один мирный житель погиб, еще 77 человек получили ранения. Большинство из пострадавших - сотрудники сил безопасности Эквадора, заявила глава МВД.

Субсидии на топливо были введены в Эквадоре в 1970-х годах. Их упразднение является частью пакета экономических мер, с помощью которых власти хотят бороться с кризисом в стране. Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда заем в размере 4,2 млрд долларов и обязался в ответ сократить государственные расходы. Программа субсидий обходилась бюджету в 1,3 млрд долларов США в год.