Последнее обновление: 18.10.2019 08:52

МВД Эквадора заявило о российском следе в протестах в стране

Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.

«Я надеюсь, что в ближайшие несколько дней расследование, которое должна проводить прокуратура, даст нам уверенность в уровне координации между различными социальными секторами, местными, национальными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора», — сказала она.

По ее словам, есть основания полагать, что заявления против правительства, опубликованные в социальных сетях, были сделаны из-за рубежа. Некоторые атаки были совершены через IP-адреса из России, отметила она, передает РБК.

По мнению министра, протесты, которые длились почти две недели, можно назвать попыткой дестабилизировать правительство. При этом она отметила, что произошедшее не было политическим переворотом, так как в событиях не участвовали политические партии. Главы МВД заявила, что сотни людей участвовали в нападениях на военных, нефтяные скважины, водохранилища и вышки связи.

«Это то, что происходит по военному сценарию», — заключила Ромо.

Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли. Участники митингов требовали от властей отменить реформу. Во время манифестаций были захвачены многие инфраструктурные объекты и частные предприятия. Более 1 тыс. человек были задержаны; почти 100 полицейских получили ранения в столкновениях с протестующими. Власти и оппозиция договорились о прекращении конфронтации 13 октября. Указ об отмене субсидий на топливо будет пересмотрен, заявил президент страны.

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