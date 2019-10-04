Президент Эквадора ввел чрезвычайное положение из-за протестов

Президент Эквадора Ленин Морено ввел в стране чрезвычайное положение из-за протестов, вызванных реформой в сфере топливного рынка.

Заявление Морено опубликовано в его Twitter-аккаунте, передает РБК.

«Я объявил чрезвычайное положение для защиты порядка, безопасности граждан и контроля за теми, кто намеревается вызвать хаос», — говорится в твите президента.

Он добавил, что власти не собираются поддаваться на шантаж и будут действовать согласно закону, отметив при этом, что правительство открыто к диалогу. Решение о введении в стране чрезвычайного положения, как сказано в документе, приняли утром в четверг.

Протесты в Эвадоре начались, после того как Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, из-за чего цены на топливо повысились. После этого в нескольких городах страны начались митинги, участники которых требовали отменить реформу. Транспортная палата города Куэнки в связи с этим приостановила работу всех принадлежащих ей 475 городских автобусов.

Как сообщает El Universo, Эквадор выделяет более $1,3 млрд в год на субсидии для топлива. И, по словам министра финансов Ричарда Мартинеса, отказавшись от этой меры, страна ежегодно сможет экономить до $1,4 млрд.

Ранее власти Эквадора объявили также о выходе из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) с 2020 года. Такое решение приняли для обеспечения «финансовой устойчивости», и оно входит в план правительства по сокращению бюджетных расходов и увеличению доходов.