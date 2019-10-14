Власти Эквадора отменили отмену субсидий на топливо

Власти Эквадора приняли решение аннулировать указ об отмене субсидий на топливо, из-за которого начались массовые протесты по всей стране. В ответ протестующие согласились прекратить акции неповиновения.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание El Comercio."Правительство Эквадора разрабатывает новое постановление, которое аннулирует указ 883", - говорится в сообщении.

«Обе стороны договорились о подготовке нового указа, отменяющего указ 883. С этим соглашением мобилизация протестующих завершается", - сообщил представитель ООН в Эквадоре Арно Пераль, передает УНИАН.

Протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий. Власти больше не могут позволить себе субсидировать его покупку, объяснил президент Морено. С начала октября цены на топливо подскочили более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.

Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах республики. Стражи порядка задержали 477 человек. Вместе с тем представители коренных народов заявили, что с 6 октября удерживают несколько десятков военнослужащих и полицейских. С начала протестов один мирный житель погиб, еще 77 человек получили ранения. Большинство из пострадавших - сотрудники сил безопасности Эквадора, заявила глава МВД.

Субсидии на топливо были введены в Эквадоре в 1970-х годах. Их упразднение является частью пакета экономических мер, с помощью которых власти хотят бороться с кризисом в стране. Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда заем в размере 4,2 млрд долларов и обязался в ответ сократить государственные расходы. Программа субсидий обходилась бюджету в 1,3 млрд долларов США в год.