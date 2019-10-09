Последнее обновление: 09.10.2019 10:37

Семь стран заподозрили Мадуро в дестабилизации эквадорской демократии

Несколько латиноамериканских государств объявили о поддержке президента Эквадора Ленина Морено.

В совместном заявлении Аргентины, Бразилии, Колумбии, Перу, Сальвадора, Гватемалы и Парагвая говорится о «недопустимости шагов, направленных на дестабилизацию демократии», сообщает агентство Reuters.

При этом в сообщении прямо указывается, что ответственность за происходящее в Эквадоре лежит на президенте Венесуэлы Николасе Мадуро.

О влиянии внешних сил на ситуацию в стране ранее говорило и правительство Эквадора, направившее соответствующее заявление в ООН. Президент Морено прямо указывал на то, что за организацией беспорядков стоит как Мадуро, так и бывший глава государства Рафаэль Корреа.

Сам Корреа назвал Морено и его окружение лжецами.

«Неужели они считают, что я настолько могущественен, что с iPhone из Брюсселя могу дирижировать акциями протеста? Реальность такова, что люди просто не могут терпеть, а потому выходят на улицы», - добавил он. При этом Корреа не скрывает, что поддерживает манифестантов, выпустив в социальной сети видео, на котором поет песню со словами «Гудбай, Ленин», передает РБК.

Акции протеста в Эквадоре начались неделю назад. Поводом стала отмена государственных субсидий на топливо, в результате чего цены на бензин быстро пошли вверх. На улицы вышли сотни тысяч людей, которые начали блокировать правительственные здания и поджигать полицейские участки. Правительство Эквадора в сложившейся ситуации было вынуждено покинуть столицу страны Кито и перебраться с Гуаякиль.

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