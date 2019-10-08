Трамп подумывает о выходе США из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгель заявил о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу и направил в связи с этим письмо с протестом советнику президента по нацбезопасности Роберту О’Брайену.

Его письмо опубликовано на сайте комитета, передает РБК.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия», — написал Энгель. При этом он не уточнил, какие сообщения имеются ввиду.

По его словам, выход США из договора принесет пользу только России, а также навредит партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности. Энгель также считает, что это может разделить трансатлантический альянс и подорвет уверенность в надежности Соединенных Штатов как стабильного и предсказуемого партнера.

По словам конгрессмена, если американская администрация действительно рассматривает вопрос изменения статуса договора, то этот процесс должен быть прозрачным и включать взаимодействие с конгрессом. «Насколько мне известно, администрация не проводила консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу», — отметил он.

В июне комитет палаты представителей по вооруженным силам подготовил законопроект, который запрещает США выход или приостановку Договора по открытому небу, если только главы Пентагона и Госдепа вместе не обвинят Россию в нарушении положений документа. Конгрессмены предложили решительно отвечать на нарушение договора Москвой, но при этом указали, что США должны придерживаться взятых в рамках соглашения обязательств.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 стран-членов ОБСЕ. В настоящий момент число участников документа достигло 34, включая США и Россию. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.