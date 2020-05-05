Politico: После коронавируса придется строить новый мировой порядок

Международный порядок редко меняется так, чтобы это было заметно. Рим не был построен за день. Так же период Pax Romana тоже был не переходной фазой и длился много веков. Порядок, который появился после Венского конгресса в 1815 году, действовал вплоть до начала Первой мировой войны в 1914 году.

Но бывают и редкие моменты, когда уверенность в мировом порядке разваливается, а человечество погружается в вакуум. Именно в такие моменты и рождается новый порядок. Появляются новые нормы, соглашения, институты, которые определяют, как страны будут взаимодействовать между собой и со всем миром.

Став крупнейшим глобальным потрясением со времен Второй мировой войны, пандемия коронавируса - именно такой момент. Об этом на страницах Politico пишет бывший член отдела политического планирования в Госдепартаменте Эдвард Фишмен, передает УНИАН.

"Мир, сложившийся после 1945 года, перестал функционировать. При условии здорового порядка, мы могли бы рассчитывать минимум на искренние попытки международного сотрудничества для борьбы с коронавирусом, которому плевать на границы. Но ООН исчез, ВОЗ стала политическим футбольным полем, а границы были закрыты не только между странами, но и внутри Евросоюза. Привычки сотрудничества, процесс приобретения которых занял десятилетия, теперь испаряются", - пишет автор.

Нравится это или нет, новый порядок обязательно появится после окончания пандемии. Лидеры США должны сделать все в своих силах, чтобы позаботиться, что мир после коронавируса будет иметь все для того, чтобы разобраться с вызовами следующей эры.

Фишмен вспоминает, что пять лет назад представлял Госдепартамент в межведомственном проекте по оценке будущего международного порядка. Участники оценивали прошедшие преобразования и обсуждали реформы. "Мы признали, что порядок хрупок и требует ремонта. Но мы также оценили и силу инерции. Нужны экстремальные моменты, чтобы лидеры смирились с тем, что старый мировой порядок сломан, и продемонстрировали готовность работать над новым", - говорится в статье.

И вот такой "экстремальный момент" настал. И лидеры США имеют возможность, которая обычно появляется раз или два на столетие. Они могут построить порядок, который на самом деле будет работать, который сможет бороться с изменением климата, киберугрозами и вызовами для общественного здоровья и который позволит более равномерно распределить плоды глобализации и технологического прогресса.

Фишмен напоминает об уроках двух предыдущих попыток США выстроить международный порядок. Первая из них состоялась в 1919 году после Первой мировой войны, а вторая - в 1945-м после Второй мировой войны. Мировой порядок после 1919-го увенчался Великой депрессией и подъемом тоталитарных режимов, что привело к еще более сокрушительные последствия, чем принесла война.

Но порядок после 1945 года более семи десятилетий обеспечивал мир и процветание. За этот период количество насильственных смертей радикально сократилось, а мировой ВВП увеличился минимум в 8 раз.

Как США могут избежать ошибок после 1919-го и повторить успехи, которыми увенчался период после Второй мировой войны? Три главных фактора будут определяющими.

Во-первых, лидеры США должны начать планирование нового мирового порядка прямо сейчас, в разгар кризиса. Когда президент Вудро Уилсон прибыл на Парижскую мирную конференцию в январе 1919 года, через два месяца после окончания Первой мировой, ни один из ключевых принципов послевоенного порядка не был согласован. В результате рассуждения союзников были отравлены противоречивыми повестками дня. Это привело к появлению пакта, неспособного решить проблемы будущего мира.

Но президент Франклин Рузвельт начал работу над порядком после Второй мировой войны еще до того, как США даже вступили в конфликт. Америка и Великобритания выпустили Атлантическую хартию, которая описала цели послевоенного порядка, в августе 1941 года, то есть за четыре месяца до событий в Перл-Харбор.

Бреттон-Вудская конференция, которая определила экономическую систему мира после Второй мировой, прошла в июле 1944 года. Когда война закончилась в 1945-м, основы нового мирового порядка уже были готовы. Это позволило союзникам сосредоточиться на критических деталях его воплощения.

"Коронавирус заблокирует наши жизни дольше, чем нам бы хотелось, но не на всегда. И когда кризис пройдет, контуры нового мирового порядка сформируются очень быстро. Чтобы позаботиться о том, чтобы это короткое окно возможностей принесло пользу и не прошло в ссорах, США и мировым лидерам нужно начать сотрудничать сейчас, чтобы сформулировать принципы", - замечает автор.

Он признает, что было бы глупо рассчитывать, что президент Дональд Трамп, который стал одной из причин провала текущего международного порядка, начнет такую работу. Поэтому придется подождать появления в Вашингтоне президента, способного мыслить международными категориями, чтобы сформировать новые институты и порядок. Но президентство Трампа не означает, что нельзя достичь ценного прогресса уже сейчас. Лидеры от обеих американских партий должны начать разрабатывать и вести дебаты о целях мира после коронавируса.

Во-вторых, лидеры США, оглядываясь на прошлое, должны обойти ловушку обмена обвинениями. Авторы мирового порядка после Первой мировой войны во главе с президентом Франции Жоржем Клемансо были зациклены на обвинениях, заставляя Германию принять "вину за войну", сделать территориальные уступки и заплатить репарации. Это посеяло обиду, которая помогла нацистам прийти к власти.

Но архитекторы мира после 1945 года сосредоточились на будущем, приняли на себя обязательство перестроить Германию и сделать ее успешной демократией. Хотя Берлин был больше виноват в начале Второй мировой войны, чем в случае предыдущего глобального конфликта. Современная Германия, которая остается образцом либеральности и союзником США, - это доказательство мудрости такой политики.

Аналогичным образом, несмотря на искушение переложить на кого-то вину за начало пандемии коронавируса, которая уже убила больше американцев, чем Вьетнамская война, лидеры США должны щедро инвестировать в глобальное восстановление после бедствия. Пекин, без сомнения, виноват в замалчивании ранних сообщений о коронавирусе. Но Америке и другим странам лучше помочь Китаю укрепить систему здравоохранения, а не наказывать или унижать его.

В-третьих, новый мировой порядок должен опираться на прочный внутренний консенсус в США. Уилсон не включил ни одного республиканца в американскую делегацию на Парижской мирной конференции, отталкивая не только изоляционистов, но и умеренных интернационалистов, с которыми он мог бы найти общий язык. В результате Сенат отверг Версальский договор. И США не присоединились к Лиге наций.

Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн осознали ошибки Уилсона, сосредоточившись еще на ранних этапах на построении поддержки для порядка после 1945 года. Когда Хартия ООН попала на рассмотрение Сената, она получила широкую поддержку.

Американское влияние в мире после коронавируса будет зависеть от того, будет ли ее участие в глобальных делах подкреплено внутренним консенсусом. Это кажется невозможным в "гиперпартийные" времена. Но почти 70% американцев: как демократов, так и республиканцев, - поддерживают активную роль США в мире, которую они выполняли последние полвека. Две трети американцев убеждены, что правительство их страны должно делать больше для борьбы с изменением климата. И почти 80% считают кибератаки большой угрозой.

Теперь, когда коронавирус лишил общество ощущение неуязвимости, можно ожидать, что еще больше людей будут серьезно относиться к глобальным рискам, лидеры США должны воспользоваться этой поддержкой и сделать процесс построения нового порядка проектом обеих партий.

На что может быть похожа новая глобальная система, которая бы смогла побороть вызовы 21 века? В основе любого международного порядка лежит баланс между широтой и амбициями: с расширением членства цели должны становиться более узкими. Поэтому можно представить двухуровневую систему. На глобальном уровне новый порядок должен сосредоточиться исключительно на проблемах, которые требуют коллективных действий: на изменении климата, кибербезопасности и пандемиях, которые могут пошатнуть наш мир в новой эре, так же, как ядерное оружие во времена Холодной войны. Режим ядерного нераспространения был успешным потому, что он устанавливал четкие правила и имел реальную силу. Проводился мониторинг, проверки и контроль экспорта. А нарушителей наказывали санкциями.

Коронавирус заставил всех осознать свою уязвимость перед вызовами для охраны здоровья. Нужно трансформировать эту травму в нормы и институты, которые будут такими же мощными, как те, что следили за выполнением ядерного нераспространения. В то же время, нужно обновить порядок среди демократических стран, которые, будучи меньшей группой, могут быть более амбициозными. США и их союзники в Европе и Азии должны объединиться в совет демократий, расширяя коллективную оборону за пределы военного потенциала для борьбы против новых угроз, таких как вмешательство в выборы, дезинформация и финансовое принуждение.