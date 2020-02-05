Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке

США стремятся закончить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время послания конгрессу о положении дел в стране.

«Защищая жизни американцев, мы работаем над тем, чтобы завершить войны с участием Америки на Ближнем Востоке», — сказал он.

Текст публикует The New York Times, передает РБК.

Говоря о конфликте в Афганистане, президент сказал, что не собирается делать США «полицейским» для других стран. «Мы работаем, чтобы положить конец самой продолжительной войне Америки и вернуть наши войска домой», — заявил Трамп.

28 января Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта — так называемую «сделку века», которая должна, по мнению США, положить конец конфликту между двумя государствами и частично снять напряжение на Ближнем Востоке.

План поддержал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и отверг глава администрации Палестины Махмуд Аббас. Он назвал предложение «пощечиной века» и заявил, что «Иерусалим не продается».