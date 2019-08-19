Трамп все-таки хочет купить Гренландию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что до этого действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление Трампа перед журналистами. Как отметил глава США, вопросом покупки острова он интересовался стратегически.

«Но это не тема номер один в повестке дня», - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп неоднократно интересовался у своих советников, могут ли США купить Гренландию.

Политики Дании говорят, что «сейчас не XIX век», и остров не продается.

Экс-премьер Дании Ларс Льокке Расмуссен не воспринял всерьез идею продажи острова: "Это, наверно, первоапрельская шутка... но не совсем к сезону!".

"Гренландия не продается! Времена, когда легко можно было купить землю и людей, счастливо миновали", - отметил представитель левых сил, депутат Майкл Ааструп.

"Если это правда, и он действительно над этим работает, то это явное доказательство того, что он сошел с ума. Должен сказать, как есть: идея продажи Данией 50 тысяч граждан Соединенным Штатам является абсолютным безумием", - заявил представитель Датской народной партии Гренландии Сорен Эсперсен.

"Если он действительно считает, что можно купить целую страну и целый народ, это многое говорит о Трампе. Гренландия – это гренландцы, и это не XIX век. Не продается" - заявила лидер Красно-зеленого альянса Дании Пернилл Скипер.

New York Times написала, что в частных беседах советники Трампа не верят, что нечто подобное может действительно произойти. Но вместо того, чтобы сказать американскому президенту о невозможности воплощения такой прихоти, они согласились изучить вопрос.