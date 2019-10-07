Последнее обновление: 07.10.2019 15:01

Десятки тысяч в Гонконге вышли на протест против запрета на ношение масок

Десятки тысяч человек вышли на улицы Гонконга в воскресенье, несмотря на проливной дождь. Протестующие были возмущены новым запретом на ношение любых масок во время демонстраций.

Антиправительственные акции быстро переросли в беспорядки. Протестующие строили баррикады, блокировали движение, а также пытались громить здания компаний, связанных с материковым Китаем.

Полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки. Полицейские также срывали маски с лиц задержанных. Многие получили травмы, передает BBC.

Запрет был введен главой администрации Гонконга Карри Лам на основе закона, принятого еще в колониальные времена, когда Гонконг находился под правлением Великобритании.

Демонстранты считают, что в Гонконге, автономном районе под управлением Китая, постепенно подрываются демократические права. Они также протестовали против применения полицией огнестрельного оружия при разгоне демонстраций, в результате чего двое человек были ранены.

Из-за беспорядков в пятницу метро Гонконга было закрыто, но в воскресенье были открыты некоторые станции.

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