Полиция Гонконга опять стреляла резиновыми пулями в протестующих

Акция протеста в Гонконге вновь переросла в жесткие столкновения демонстрантов с полицией в воскресенье, 29 сентября. Полицейские используют водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

У многих демонстрантов лица закрыты масками, от слезоточивого газа они защищаются с помощью зонтиков, передает агентство Reuters. Некоторые протестующие бросают емкости с газом обратно в сторону полицейских. На улицах возникают баррикады из мусорных баков, тележек и других железных предметов.

На станции метро Ваньчай один из протестующих бросил "коктейль Молотова" в сторону сотрудников полиции. Как минимум, еще один "коктейль Молотова" попал на участок перед правительственными зданиями, в котором также разбиты несколько окон. О серьезных ранениях демонстрантов или полицейских не сообщается. Новые протесты в Гонконге ожидаются уже 1 октября, когда в Китае будут отмечать 70-летие образования КНР.

В Гонконге уже более трех месяцев не утихают массовые демонстрации. Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Сейчас протестующие добиваются проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Это крупнейшая волна протестов за десятки лет, отмечает DW.