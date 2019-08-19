Протесты в Гонконге собрали сотни тысяч участников

Массовые протесты против планов властей разрешить экстрадицию в Китай прошли в Гонконге в воскресенье, 18 августа 2019 года.

В акции в парке Виктория и на прилегающих к нему улицах приняли участие нескольких сотен тысяч человек. Сами организаторы сообщили о 1,7 млн участников митинга, передает DW.

Полиция ранее разрешила демонстрантам проводить акцию в парке, но запретила дальнейшее шествие по улицам, ранее протестующие подобные запреты игнорировали. Акцию организовало движение "Гражданский фронт за права человека", пока она проходит мирно. Организаторы ожидают, что на нее придут до 300 тысяч участников.

Специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. Гонконгу гарантированы широкие специальные права, такие как свобода прессы, собраний и выражения мнений. Протесты в Гонконге начались после того, как власти собрались разрешить экстрадицию правонарушителей в Китай. Затем демонстранты стали выступать за демократические реформы, введение всеобщего избирательного права и против жестких действий полиции.

Евросоюз в связи с продолжающимися протестами в Гонконге призвал к сдержанности. "Очень важно, чтобы стороны действовали сдержанно, не прибегали к насилию и предприняли необходимые меры для деэскалации ситуации", - заявила 17 августа глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп предостерег китайские власти от применения насилия по отношению к участникам демократических протестов в Гонконге. Подавление протеста, подобное событиям тридцатилетней давности на площади Тяньаньмэнь, негативно скажется на торговых переговорах между КНР и США, заявил глава Белого дома в воскресенье, 18 августа.

Однако, подчеркнул Трамп, он верит в способность председателя КНР Си Цзиньпина разрешить данный конфликт мирным путем.

В 1989 году демонстрации демократического движения, проходившие на площади Тяньаньмэнь в Пекине, были жестоко подавлены правительственными войсками. Точное число жертв этой акции до сегодняшнего дня остается неизвестным. По разным оценкам, оно составляет от нескольких сотен до тысячи погибших.