Последнее обновление: 14.08.2019 08:56

США: Китай стягивает войска к Гонконгу

Правительство Китая стягивает войска к границе с Особым административным районом Гонконг. Об этом со ссылкой на разведку США сообщил президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

"Наша разведка сообщила, что китайское правительство перемещает войска к границе с Гонконгом. Все должны быть спокойны и в безопасности!", - говорится в сообщении.

В этот же день китайские государственные издания, в частности Global Times, опубликовали видео с колоннами военной техники в китайском городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Сообщалось, что технику пригнали туда для военных учений, передает УНИАН.

На фоне массовых акций протеста в Гонконге власти Китая собрали 12 тысяч сотрудников по борьбе против беспорядков для тренировок в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом.

Наиболее массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году длятся с 9 июня. Они начались как реакция на намерение правительства разрешить выдачу вероятных правонарушителей и преступников властям КНР.

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