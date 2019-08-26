Последнее обновление: 26.08.2019 09:18

Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие

Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие во время разгона демонстрантов. Об этом в воскресенье, 25 августа, журналистам рассказали представители полиции. По данным агентства dpa, полицейский стрелял в воздух после того, как его окружили несколько демонстрантов.

Ранее в тот же день полиция Гонконга впервые применила водометы для разгона протестующих. Во время согласованного митинга начались беспорядки, участники акции начали блокировать улицы и возводить баррикады, кидать в полицейских булыжники и "коктейли Молотова".

Полиция применила слезоточивый газ. Почти 50 человек получили ранения, во время беспорядков были задержаны 65 человек. Протесты гонконгцев против закона об экстрадиции в Китай, а также в целом против растущего влияния Пекина в регионе, продолжаются три месяца.

Протестующие также требовали проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Волна протестов стала крупнейшей за десятки лет, на них выходят сотни тысяч человек.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование