Последнее обновление: 11.11.2019 10:39

Полиция Гонконга применила оружие против демонстрантов

Полиция Гонконга применила оружие против демонстрантов 11 ноября и ранила как минимум одного из них. Об этом сообщает SCMP.

Инцидент произошел во время попыток правоохранительных органов справиться с беспорядками, которые привели к транспортному коллапсу в Гонконге. Раненый демонстрант был доставлен в отделение интенсивной терапии.

Протесты в Гонконге обострились после того, как в пятницу полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, что привело к смерти студента Гонконгского университета науки и технологии. В результате работа нескольких линий метро и восточной железной дороги была парализована. Также протестующие забаррикадировали дороги в нескольких районах, передает РБК.

Акции протеста не прекращаются в Гонконге на протяжении нескольких последних месяцев из-за законопроекта об экстрадиции в материковый Китай. Несмотря на то, что в сентябре власти отозвали документ, демонстрации продолжились. Протестующие требуют освободить задержанных и модернизировать выборную систему.

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