Джонсон считает, что соглашения с Евросоюзом можно достичь до 18 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции с ирландским коллегой Лео Варадкаром заверил, что соглашения с ЕС можно достичь до 18 октября.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. 17-18 октября пройдет заседание Европейского совета, который станет, по сути, последней возможностью ЕС и Британии прийти к каким-либо договоренностям до дедлайна Brexit.

"Есть опасения за будущее". Политолог о развитии ситуации с BrexitБританский парламент пытается обязать премьера Бориса Джонсона отсрочить выход страны из ЕС. В эфире радио Sputnik политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев назвал возможные издержки и приобретения Британии в спорах по Brexit.

"Я думаю, что наступило время проявить уважение к достижениям наших предшественников, решавших гораздо более серьезные проблемы. Не скажу, что мы можем сделать все сегодня, но я верю, что соглашения можно достичь к 18 октября. Давайте попробуем сделать это вместе", - сказал Джонсон.

Он также заявил премьеру Ирландии, что Британия справится с выходом из ЕС, но это бы стало "провалом государственного управления".

"Я бы хотел заверить вас, Лео, что я хочу найти соглашение. Я хочу прийти к соглашению. Я хочу получить соглашение. Как и вы, я внимательно изучал вариант выхода из ЕС без соглашения. Я оценил последствия, как для нашей страны, так и для вашей. И да, конечно, мы могли бы справиться, Великобритания точно справится. Но нет сомнений, что это будет провал государственного управления, за который мы все будем нести ответственность, и поэтому ради бизнеса, ради фермеров, ради миллионов обычных людей, которые рассчитывают на нас, чтобы использовать свое воображение и креативность, надо сделать это, и я бы без всяких вопросов предпочел бы достичь соглашения", - подчеркнул он.

Джонсон выступает категорически против переноса срока Brexit с 31 октября на более поздний срок. Британские парламентарии в связи с этим экстренно приняли законопроект, обязующий премьера в случае отсутствия соглашения с ЕС до 19 октября просить Евросоюз о трехмесячном продлении.