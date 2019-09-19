Шотландия хочет стать самостоятельным членом ЕС

В случае "Брекзита" Шотландия намерена остаться в составе Евросоюза. Об этом заявила первый министр шотландского правительства Никола Стерджен на пресс-конференции в Берлине в среду, 18 сентября.

Она выразила надежду на то, что Великобритания не выйдет из состава ЕС, отметив, что если это произойдет, Шотландия должна "иметь возможность стать независимой страной-членом ЕС, чтобы мы, как член европейской семьи, могли защищать нашу позицию и наши интересы", передает DW.

Риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, "достаточно велик", и в этом случае вся страна понесет потери, считает Стерджен.

"Мы продолжим попытки преодолеть" "жесткий Брекзит", в частности, надо будет добиться продления срока выхода Великобритании из ЕС, продолжила политик.

Она выступила за проведение в Шотландии повторного референдума о выходе из состава Соединенного королевства уже в 2020 году. Это было бы демократичным решением, так как ввиду изменившихся обстоятельств исход плебисцита может оказаться другим, отметила политик.

На референдуме в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по "Брекзиту" 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, но позднее Стерджен временно отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить "Брекзит".

Первоначально Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта 2019 года, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Новый глава правительства Борис Джонсон неоднократно объявлял о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

В сентябре британский парламент принял закон, не позволяющий "жесткий Брекзит". Согласно ему, британское правительство должно постараться достичь нового соглашения с ЕС на заседании Евросовета 18 октября. Если к концу октября не удастся договориться с Брюсселем, то Джонсон должен будет попросить у Брюсселя отсрочку в три месяца - до 31 января 2020 года.