Беларусбанку потребовался валютный заем у Китая под госгарантии

Беларусбанк привлекает валютный заем у Банка развития Китая на пополнение оборотных средств, следует из постановления правительства РБ №674 от 1 октября 2019 года.

Сумма займа составляет 100 млн. евро. Заем предоставляется Беларусбанку под гарантии правительства РБ.

«Предоставить Банку развития Китая гарантию Правительства Республики Беларусь в погашении внешнего займа, выдаваемого открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – ОАО «АСБ Беларусбанк») в сумме 100 млн. евро на покрытие общей потребности ОАО «АСБ Беларусбанк» в оборотных средствах…», - говорится в документе, текст которого опубликован на Национальном правовом портале.

Из документа следует, что необходимость привлечения займа объясняется распоряжением А.Лукашенко №168рп от 12 сентября 2019 года «О привлечении внешнего займа».