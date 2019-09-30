Государственный долг Беларуси снижается благодаря курсовым разницам

Государственный долг Беларуси на 1 сентября 2019 года составил 43,6 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,8 млрд. рублей, или на 4,0%.

Снижение как внешнего, так и внутреннего долга произошло за счет изменения курса валют, в которых сформирован долг Беларуси: юань, евро, российский рубль.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 16,6 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,3 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%, сообщает Минфин РБ.

В январе-августе 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 806,5 млн. долларов США:

- 521,8 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;

- 150,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;

- 67,1 млн. долларов США – МБРР;

- 42,2 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая;

- 24,9 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-августе 2019 года составило 1145,6 млн. долларов США:

- 508,3 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации;

- 410,9 млн. долларов США – банки Китая;

- 176,5 млн. долларов США – ЕФСР;

- 48,4 млн. долларов США – МБРР;

- 0,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ;

- 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 8,8 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.

За январь-август 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 688,0 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,3 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей.