Администрация Трампа готовит указ о санкциях за иностранное вмешательство в выборы

Белый дом готовит указ, позволяющий президенту США вводить санкции против иностранных граждан и структур за вмешательство в американские выборы, сообщила газета Washington Post (WP) вечером 8 августа со ссылкой на проект соответствующего документа.

Как отмечает издание, планируется ввести новый тип правонарушения "вмешательство в выборы", к которому будут причисляться, помимо прочего, "дезинформационные кампании в интернете", передает DW.

В 8-мистраничном проекте указа говорится, что санкции могут быть введены в отношении "10 из 30 крупнейших коммерческих структур" той страны, которая будет уличена во вмешательстве в выборы в США, поясняет WP. Авторы документа указывают, в частности, на подозрения в том, что СССР пытался вмешаться в выборы президента США в 1968 и 1984 годах. Вместе с тем отмечается, что отсутствуют доказательства того, что какое-либо иностранное государство повлияло на исход каких-либо американских выборов.

Президент США Дональд Трамп находится под растущим давлением со стороны своего окружения, которое ожидает от него осуждения российской агрессии, отметил в беседе с WP сотрудник администрации Трампа, пожелавший остаться неназванным.

Другой собеседник газеты подчеркнул, что документ еще не принят, и в него могут быть внесены изменения. В то же время бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер, курировавший в аппарате Барака Обамы политику в отношении РФ, считает, что проект указа - это "скорее попытка показать, что администрация что-то предпринимает", но на самом деле это никого ни к чему не обязывает.