Facebook удалил десятки учетных записей перед выборами в Конгресс США

Компания Facebook провела брифинг для для законодателей из-за страниц и учетных записей, связанных с подозрительной активностью.

Компания Facebook удалила 32 страницы и учетные записи из этой социальной сети и приложения для обмена фотографиями Instagram из-за "скоординированного неаутентичного поведения", связанного с введением пользователей в заблуждение о характере действий и целях стоящих за ними лиц и организаций. Об этом во вторник, 31 июля, сообщили в пресс-службе компании.

По версии Facebook, аккаунты связаны с "протестами, запланированными в Вашингтоне на следующей неделе". Речь идет о марше белых националистов и ультраправых No Unite the Right 2 - DC, который, как ожидается, должен состояться 10 августа - в преддверии годовщины беспорядков в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).

Facebook уточнила, что после проведения первоначального расследования уведомила о его деталях правоохранительные органы, Конгресс США, ряд технологических компаний и научно-аналитическую лабораторию Атлантического совета - неправительственного центра в области международных отношений.