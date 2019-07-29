Трамп меняет руководителя Национальной разведки США

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении назначить конгрессмена-республиканца из Техаса Джона Рэтклиффа директором Национальной разведки страны.

Об этом Трамп сообщил в Twitter в ночь на понедельник, 29 июля 2019 года. Нынешний глава Нацразведки США Дэниэл Коутс покинет свой пост 15 августа 2019 года

По мнению Трампа, Рэтклифф, являвшийся ранее прокурором, "станет лидером и вдохновением для величия страны, которую любит".

Уходящий глава Национальной разведки Коутс в последнее время не раз расходился во мнениях с Трампов по вопросам безопасности. В частности, в январе 2019 года он заявил, что, по его мнению, Иран не ведет разработку ядерного оружия. Реагируя на это, Трамп обвинил службы разведки в плохой информированности.

Далее Коутс неоднократно заявлял, что убежден в том, что российские хакеры пытались вмешаться в президентские выборы 2016 года в США, чтобы помочь Трампу и очернить его конкурента Хиллари Клинтон. Сам действующий президент США всегда скептически отзывался о такого рода обвинениях.

В полномочия директора Нацразведки США входит координация работы 16 секретных служб страны. Коутс занимал этот пост с марта 2017 года. В период с 2001 по 2005 годы он был послом США в Германии.