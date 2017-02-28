SpaceX отправит первых туристов в полет вокруг Луны в 2018 году

SpaceX, принадлежащая предпринимателю-миллиардеру Илону Маску, намерена в следующем году отправить двух космических туристов в полет вокруг Луны, используя корабль, разрабатываемый для астронавтов НАСА и пока не испытанную тяжелую ракету-носитель, сообщила компания в понедельник.

Первый коммерческий полет туристов за орбиту Международной космической станции предварительно намечен на конец 2018 года, сказал Маск журналистам.

Он отказался назвать имена туристов и стоимость недельного полета в космос, упомянув лишь, что это "не кто-то из Голливуда".

Маск также сказал, что потенциальные клиенты, которые знакомы друг с другом, внесли "существенный" задаток и пройдут "масштабную подготовку перед полетом".

"Я думаю, возможен спрос на одну или две подобных миссии в год", - сказал Маски и предположил, что в будущем на средства от космического туризма будет приходиться 10-20 процентов выручки SpaceX.

Согласно планам компании, космический корабль пролетит порядка 480.000-640.000 километров от Земли, обогнув Луну, а затем земное притяжение вернет его в атмосферу и аппарат приземлится при помощи парашюта.

Траектория будет аналогична полету пилотируемого космического корабля НАСА Аполлон-8, который в 1968 году обогнул Луну и вернулся на Землю.

Маск добавил, что коммерческий полет к Луне состоится после того, как SpaceX начнет доставлять астронавтов НАСА на МКС. Агентство надеется, что эти полеты начнутся к концу 2018 года.

Первые испытания ракеты-носителя Falcon Heavy, разрабатываемой SpaceX, которую Маск хочет использовать для коммерческого полета, должны состояться позднее в этом году. По его словам, космический корабль Dragon, разрабатываемый для астронавтов НАСА, подходит для полета вокруг Луны, несмотря на необходимость модернизации коммуникационных систем.

Маск также сказал, что полеты вокруг Луны могут дать опыт, необходимый для полетов на Марс в будущем - долгосрочной цели SpaceX.