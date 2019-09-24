Украина отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ

Делегация Верховной рады Украины официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и в торжествах, посвященных 70-летию Совета Европы.

Соответствующее заявление в понедельник, 23 сентября, опубликовала на своей странице в Facebook, глава делегации Елизавета Ясько, передает DW.

В документе, в частности, отмечается, что таким образом украинские парламентарии реагируют "на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины".

Во время сессии делегаты намерены проводить консультации с партнерами по Ассамблее для поиска "совместных подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе".

По той же причине, делегация, как и ряд государств-партнеров Украины, считает невозможным участие в торжествах по случаю празднования 70-летия Совета Европы, а само празднование, в то время как "значительная часть территории нашего государства остается оккупированной, а вооруженная агрессия РФ не прекращается", несвоевременным.

Украинские парламентарии также обратились к Франции, председательствующей в Комитете министров Совета Европы, с предложением провести консультации с участием президента Эмманюэля Макрона и всех заинтересованных сторон "для широкого обсуждения путей возвращения доверия к СЕ, а также институционального и морального кризиса СЕ, возникшего в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов СЕ", говорится в заявлении.

ПАСЕ 24 июня приняла резолюцию, позволившую российской делегации вернуться в ассамблею. Однако ее право было оспорено Грузией и Украиной, указавших на нарушения норм международного права и регламента. Парламентская ассамблея Совета Европы 26 июня подтвердила полномочия российской делегации безо всяких ограничений вопреки протестам многих восточноевропейских стран.

В ответ делегации семи стран заявили, что покидают сессию ПАСЕ для консультаций с властями своих стран. Совместное заявление подписали представители Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Эстонии.