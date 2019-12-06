Туск: Неспособность защитить Украину аукнется самой Европе

Будущим лидером континентального масштаба может стать президент Франции Эммануэль Макрон, но он имеет проблемы с некоторыми своими идеями и инициативами.

Об этом заявил экс-президент Европейского Совета Дональд Туск, сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian.

Туск считает Макрона другом и "надеждой на будущее Европы", но одновременно констатирует проблемы француза с "очень новыми идеями и мыслями", в частности относительно НАТО и сближения с Россией. Последнее, по словам поляка, его вообще "дезориентировало".

В этом контексте новый лидер Европейской народной партии вспомнил об Украине и европейских обязательствах в отношении нее.

"Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, то это будет проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что Эммануэль Макрон будет здесь очень последовательным", - заявил Туск.

Туск, который оставил должность президента Европейского Совета, избран новым председателем Европейской народной партии. За него отдали свои голоса 93% участников съезда в хорватском Загребе.