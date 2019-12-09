Соглашение с МВФ позволит Украине получить 500 млн евро от Евросоюза

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляет, что соглашение с Международным валютным фондом позволит получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на выгодных условиях в ближайшие месяцы.

«Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи из ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы», - цитирует Маркарову УНИАН.

Как сообщалось, Украина и МВФ достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой трехлетней программе сотрудничества на $5,5 млрд.