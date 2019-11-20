Последнее обновление: 20.11.2019 14:35

Евросоюз за 5 лет предоставил Украине 15 миллиардов евро помощи

Европейский Союз с 2014 года мобилизовал беспрецедентный пакет финансовой поддержки Украине в размере 15 миллиардов евро и намерен продолжить поддержку по мере реализации реформ.

Об этом во время открытого заседания Кабинета министров Украины сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает УНИАН.

"С 2014 года Европейский Союз мобилизовал беспрецедентный пакет поддержки в размере 15 миллиардов евро грантовых и заемных средств для поддержки процесса реформ практически во всех отраслях", - сказал Маасикас.

По его словам, эта помощь была направлена в такие сферы как транспорт, энергетика, безопасность пищевых продуктов, сельское хозяйство, антимонопольная сфера, финансовые услуги, таможня, охрана окружающей среды.

При этом Маасикас отметил, что чем больше реформ будем проводиться в Украине, тем больше будет финансовая поддержка. По его информации, доля ЕС в украинском торговом обороте также продолжает расти.

"Сегодня доля Европейского Союза в общем объеме торговли Украины составляет 42% и эта доля продолжает расти", - отметил он.

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