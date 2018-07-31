Последнее обновление: 31.07.2018 16:44

Безвизом с ЕС воспользовались более 1 миллиона украинцев

Безвизовым режимом со странами Европейского Союза с июня 2017 года воспользовалось более миллиона граждан Украины.

Об этом написал на своей странице в Facebook президент Петр Порошенко.

Государственная пограничная служба Украины напомнила, что 500 тысяч поездок гражданами Украины в Евросоюз было зафиксировано в середине мая. С тех пор поток граждан, пользующихся правами безвизовых, постоянно растет.

"Значительное увеличение пассажиропотока в страны ЕС связано, как и прогнозировалось, с началом туристического сезона, отпусков, когда появляется возможность посещения различных фестивалей, концертов, друзей и родных. Кроме того, с июля по сентябрь ежегодно европейские страны отмечают горячий спрос на посещение абитуриентами и студентами учебных заведений", - отметили в ГПСУ.

В целом активное движение в рамках безвиза отмечается в пунктах пропуска для воздушного сообщения. На сегодня авиапутешествия в ЕС выбирают около 35% украинцев.

Также популярным направлением для пересечения границы без виз остается Польша. Именно через нее в страны Евросоюза попадает подавляющее количество украинцев.

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