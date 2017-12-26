Последнее обновление: 26.12.2017 14:06

Глава МИД Германии предложил новую модель сотрудничества Украины и ЕС

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил использовать будущее соглашение ЕС с Великобританией по Brexit как новую модель отношений с другими странами, в частности Украиной и Турцией.

"Если нам удастся достичь разумного соглашения с Великобританией, которая регулирует отношения с Европой после Brexit, это может стать моделью для других стран: Украины, а также Турции", - сказал Габриэль.

Министр отметил, что не может представить себе членство Украины и Турции в ЕС в ближайшие годы. "Поэтому мы должны подумать об альтернативных формах тесного сотрудничества", - сказал он и предположил, что Брюссель может опробовать "новую, более тесную форму таможенного союза" с Турцией.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование