Глава МИД Германии предложил новую модель сотрудничества Украины и ЕС

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил использовать будущее соглашение ЕС с Великобританией по Brexit как новую модель отношений с другими странами, в частности Украиной и Турцией.

"Если нам удастся достичь разумного соглашения с Великобританией, которая регулирует отношения с Европой после Brexit, это может стать моделью для других стран: Украины, а также Турции", - сказал Габриэль.

Министр отметил, что не может представить себе членство Украины и Турции в ЕС в ближайшие годы. "Поэтому мы должны подумать об альтернативных формах тесного сотрудничества", - сказал он и предположил, что Брюссель может опробовать "новую, более тесную форму таможенного союза" с Турцией.