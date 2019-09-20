Уолл-стрит закрылась разнонаправленно на фоне роста акций Microsoft и падения Apple

Уолл-стрит закончила торги четверга разнонаправленно, при этом рост акций Microsoft компенсировал падение бумаг Apple, на следующий день после того, как Федеральная резервная система, как и ожидалось, снизила процентные ставки и оставила дверь открытой для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Акции Microsoft выросли на 1,8% после того, как компания сообщила о программе обратного выкупа акций на сумму $40 миллиардов, в то время как бумаги Apple снизились на 0,8%, при этом индекс S&P 500 закрылся почти без изменений.

S&P 500 остановился менее чем в 1% от достигнутого в июле исторического максимума на момент закрытия, поскольку инвесторы стали более оптимистично смотреть на возобновление торговых переговоров между США и Китаем.

Сектор здравоохранения S&P 500 вырос на 0,5% после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси представила предложение о политике ценообразования на лекарства.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,19% до 27.094,79 пункта, Nasdaq Composite подрос на 0,07% до 8.182,88 пункта. Индекс S&P 500 закрылся на отметке 3.006,79, прибавив менее одного пункта.

Акции Target Corp выросли на 0,8% после объявления ритейлером плана обратного выкупа акций на $5 миллиардов.