Основные фондовые индексы США обновили максимумы в среду, поскольку инвесторы положительно оценили новости о ходе торговых переговоров США и КНР, а также американские экономические данные.

ВВП США в третьем квартале 2019 года вырос на 2,1%, сообщило министерство торговли со ссылкой на уточненные предварительные данные. Аналитики ждали роста на 1,9%.

Данные министерства труда показали, что число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю сократилось до 213 тыс., что сильнее прогнозов аналитиков, передает Reuters.

США и Китай близки к соглашению о первой фазе торговой сделки, сказал во вторник американский президент Дональд Трамп, одновременно подчеркнув важность поддержки протестующих в Гонконге, что является предметом разногласий между двумя странами.