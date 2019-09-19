Нефть незначительно дорожает после снижения накануне

Нефть в четверг дорожает после снижения накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:44 составила $63,72 за баррель, что на $0,12 (0,19%) выше уровня предыдущей сессии. По итогам торгов 18 сентября стоимость ноябрьского контракта снизилась на $0,95 (1,5%) - до $63,60 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени до $58,31, продемонстрировав рост на $0,2, или на 0,34%. В среду WTI подешевела на $1,23 (2,1%) - до $58,11 за баррель.

Предыдущую неделю цены на нефть завершили падением более чем на 2%.