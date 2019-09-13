Суд обязал Кельн переработать план по соблюдению чистоты воздуха

План по соблюдению чистоты воздуха, разработанный городскими властями Кельна, противоречит законодательству и должен быть переработан; предусмотренных властями мер недостаточно для выполнения нормативов, установленных Евросоюзом и федеральным законом об охране среды от воздействия экологически вредных выбросов, постановил Высший административный суд в Мюнстере в четверг, 12 сентября.

В результате частично подтверждено решение административного суда Кельна, вынесенное по иску немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe. В то же время суд в Мюнстере не обязал власти Кельна ввести запретные для автомобилей зоны, придя к выводу, что введения запрета на движение автомобилей на отдельных участках некоторых дорог может оказаться достаточно.

В постановлении Высшего административного суда в Мюнстере констатируется, что установленная предельная норма содержания в воздухе двуокиси азота на уровне в 40 микрограммов на кубометр в минувшем году была сильно превышена в целом ряде районов Кельна. На некоторых измерительных станциях было зафиксировано содержание двуокиси азота на уровне 48 и даже 59 микрограммов на кубометр.

Deutsche Umwelthilfe приветствовала решение суда в Мюнстере. Эта экологическая организация уже подала судебные иски к властям 38 городов ФРГ, добиваясь принятия действенных мер по защите воздуха.