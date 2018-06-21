Германию признали виновной в загрязнении грунтовых вод нитратами

Европейский суд в Люксембурге признал в четверг, 21 июня, Германию виновной в нарушении законодательства Евросоюза в связи с высоким загрязнением грунтовых вод нитратами. Общеевропейские нормативы в этой области были приняты в 1991 году.

Предельное значение допустимого присутствия нитратов установлено на уровне в 50 мг/л. В ряде регионов Германии, по данным Еврокомиссии, оно превышено. Досудебные попытки заставить Берлин предпринять шаги для изменения ситуации к успеху не привели. Судьи в Люксембурге постановили, что федеральное правительство не предприняло достаточно усилий, чтобы снизить загрязнение.

Теперь Берлин обязан принять меры для устранения проблемы. Кроме того, на германские власти будет возложена выплата судебных издержек.

Причина высокого содержания нитратов кроется в неконтролируемом внесении удобрений на сельскохозяйственные угодья, особенно это касается навоза из свиноводческих и других животноводческих комплексов, а также биошлама из биогазовых установок. Высокое содержание нитратов в природных водах приводит к порче воды, снижению биоразнообразия в водоемах, негативно сказывается на здоровье людей, особенно беременных женщин и малолетних детей.

Между темводопроводную воду в Германии проверяют даже более тщательно, чем бутилированную. Водоочистные установки в Германии весьма эффективны: они удаляют из воды 99,9 процента бактерий. Среди методов очистки - мембранное фильтрование или ультрафиолетовая стерилизация, а также озонирование.

Концентрация остатков медикаментов и пестицидов в поступающей домой воде настолько мала, что не несет никакого вреда здоровью человека. По статистике, около 80 процентов жителей страны используют для утоления жажды воду из-под крана.