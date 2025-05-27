Оборонные компании Европы дорожают на фоне более жестких сигналов Трампа в отношении РФ

Во вторник европейские фондовые рынки продолжили рост, главным образом благодаря акциям оборонного сектора. Об этом пишет Reuters,

Инвесторы отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России. Дополнительным толчком стал перенесенный срок действия тарифов для Евросоюза.

Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,5% на фоне улучшения инвестиционных настроений. Накануне индекс подскочил на 1% после того, как Трамп отложил введение пошлин на европейские товары с 1 июня до 9 июля.

Оборонный индекс поднялся на 1,4% после того, как Трамп анонсировал возможные новые санкции против Москвы из-за обострения конфликта с Украиной.

Также выросли акции финансового сектора (+1,1%) и промышленности (+0,95%). Немецкий индекс DAX 40 обновил исторический максимум, британский FTSE 100 вырос на 1%, французский CAC 40 - на 0,1%.

Фондовый рынок ЕС поддерживают также ожидания снижения инфляции и повышения потребительских настроений. В то же время непредсказуемость торговой политики Трампа и фискальные вызовы США заставляют инвесторов искать "тихие гавани" за пределами американских активов.