Google заплатит штраф в $170 млн за сбор данных о детях

Компания Google, которой владеет Alphabet Inc, и ее видеосервис YouTube заплатят $170 миллионов в качестве компенсации за возможное нарушение федерального закона - сбор личной информации о детях, сообщила в среду Федеральная торговая комиссия США.

YouTube подозревается в отслеживании просмотров детских каналов с помощью файлов cookie без согласия родителей и в использовании этих файлов для показа маленьким зрителям целевой рекламы на несколько миллионов долларов.

Штраф по соглашению Google с Федеральной торговой комиссией США и Генеральной прокуратурой Нью-Йорка, которая получит $34 миллиона, станет самым крупным с момента вступления в силу в 1998 году закона, запрещающего сбор информации о детях младше 13 лет. В 2013 году закон был пересмотрен, в него была добавлен пункт о файлах cookie, используемых для отслеживания поведения и предпочтений интернет-аудитории.

YouTube сообщил в среду, что через четыре месяца начнет обрабатывать все данные, полученные от пользователей, просматривающих детский контент как данные, полученные от ребенка.

“Это означает, что мы ограничим сбор и использование данных по видеороликам, снятым для детей, только теми данными, которые необходимы для поддержки работы сервиса”, - написали представители YouTube в блоге сервиса.