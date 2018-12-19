Последнее обновление: 19.12.2018 11:18

Google и Facebook оштрафовали на $455 тысяч за размещение агитационных материалов

Компании Google и Facebook согласились выплатить назначенные судом штата Вашингтон штрафы за допущенные нарушения при размещении агитационных материалов. Об этом сообщает АР со ссылкой на генпрокурора Боба Фергюсона.

Сумма штрафов составит в общей сложности $455 тыс.: $217 тыс. и $238 тыс. соответственно.

Судебные иски против компаний были поданы в июне 2018 года. Интернет-гигантов обвинили в том, что те не исполняли закон штата, предписывающий собирать, хранить и публиковать информацию о тех, кто заказывает размещение политической рекламы.

По данным прокурора, Google и Facebook получили за размещение агитационных материалов почти $7 млрд. Кто оплатил рекламные кампании, они объяснить не смогли.

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование