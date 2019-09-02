В Британии стартовала самая большая разъяснительная кампания "Готовься к Brexit"

В Великобритании стартовала мощная публичная информационная кампания для граждан и бизнеса о выходе страны из Евросоюза. Об этом информирует правительство Соединенного Королевства.

"Мы начинаем нашу новую публичную информационную кампанию "Готовься к Brexit", которая будет проходить на телевидении, в социальных сетях, билбордах и на других платформах", - заявили на Даунинг стрит.

По данным проведенных правительством исследований, только 50% населения понимают, что Великобритания скорее всего выйдет из ЕС 31 октября; 42% представителей малого и среднего бизнеса не уверены, что они готовы к Brexit; и только 31% британцев интересовались информацией, как подготовиться к выходу.

Последствия Brexit будут иметь непосредственное влияние на британских граждан, выезжающих в страны Евросоюза, а также экспортеров. Поэтому они должны иметь соответствующую информацию.

В британском правительстве заверили, что действия граждан и бизнеса по подготовке к Brexit будут четкими и простыми. А самая подходящая подготовка к выходу является вопросом национальной важности и общей ответственности.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решительно настроен обеспечить выход страны из ЕС с 31 октября 2019 года, несмотря на наличие или отсутствие действующего соглашения об условиях Brexit.