Почти четыре миллиона граждан ЕС могут получить статус резидента в Британии

Власти Великобритании не знают точного количества европейцев, проживающих в Соединенном Королевстве, однако МВД страны ожидает, что статус постоянного резидента в Британии могут получить около четырех миллионов граждан ЕС.

Ранее в четверг МВД Великобритании представило предложения касательно статуса живущих в стране граждан Евросоюза после Brexit. Согласно опубликованному документу, граждане ЕС, прожившие в стране пять лет, будут иметь возможность получать статус постоянного резидента, и стоимость такой заявки составит 65 фунтов стерлингов.

"Ожидается, что будет подано примерно 3,8 миллиона заявок на статус постоянного резидента, что на 600 тысяч больше, чем предполагалось ранее", - отмечается в опубликованном документе, где также указывается, что точной статистики по проживающим в Британии европейцам пока нет.

Министерство отмечает, что все граждане ЕС, кто приедет в Британию до окончания переходного периода после Brexit в 2020 году, будут иметь право на подачу заявки на статус постоянного резидента.

Совершеннолетние европейцы будут платить за подачу заявления 65 фунтов, детям до 16 лет процесс обойдется дешевле — 32,5 фунта стерлингов. Те, кто не прожил в Великобритании пять лет, будут получать предварительный статус и смогут подать на постоянный статус, как только проживут в стране пять лет. Получив статус резидента, граждане ЕС смогут перевозить в страну ближайших родственников: супругов, детей, родителей.

Схема начнет работать поэтапно, начиная с этого года, и будет действовать в полной мере к 30 марта 2019 года.

МВД Британии отметило, что предложения отвечают достигнутым с ЕС договоренностям и являются также гарантией статуса британцев, живущих в странах ЕС.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.