Цена никеля в Лондоне выросла более чем на 3% на новостях из Индонезии

Цена никеля в ходе торгов в понедельник достигла максимума с 2014 года на новостях о введении Индонезией запрета на экспорт никелевой руды начиная c 1 января 2020 года.

Котировки на Лондонской бирже металлов (LME) утром выросли на 3,2% и достигли $18,47 тыс. за тонну, пишет агентство Bloomberg. В пятницу котировки взлетели на 8,8%, что стало сильнейшим подъемом за десятилетие.

Индонезия введет запрет на экспорт никелевой руды на 2 года раньше, чем было объявлено изначально, заявил журналистам в понедельник директор по развитию горнорудного сектора министерства энергетики и природных ресурсов Индонезии Бамбанг Гатот Арийоно.

Решение приведет к увеличению глобального дефицита более чем до 100 тыс. тонн в следующем году, считает Сюй Айдун из Beijing Antaike Information Development Co.

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером никелевых руд, но правительство вводит различные ограничения на зарубежные поставки для того, чтобы стимулировать развитие перерабатывающих предприятий внутри страны.