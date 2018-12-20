Цены на алюминий обновили минимум 16 месяцев из-за плана США снять санкции с Русала

Цены на алюминий упали до 16-месячного минимума на торгах в Лондоне в четверг, после того как США сообщили, что через месяц снимут санкции с алюминиевого гиганта Русала.

Вашингтон объявил о намерении снять санкции США с Русала и группы En+ российского миллиардера Олега Дерипаски, который ради этого согласился пожертвовать контролем над ними.

Фьючерсы на алюминий на LME подешевели на 1,1 процента до $1.905,50 за тонну, минимума с 4 августа 2017 года. К 10.44 МСК они торговались по $1.916 за тонну.

Котировки достигли пика около семи лет в апреле, когда Минфин США объявил о санкциях, спровоцировав опасения по поводу дефицита предложения, но постепенно снизились на фоне неоднократного продления крайнего срока, до которого американские компании должны были разорвать деловые связи с Русалом.

Лондонская биржа металлов (LME) сообщила в среду, что предложила отменить запрет на торговлю алюминием Русала, если США снимут санкции с компании.