Цена никеля упала до минимума за 7 месяцев

Цена никеля на Лондонской бирже металлов (LME) в ходе торгов во вторник опускалась до минимальной отметки с января.

Запасы никелевой руды в Китае достигли самого значительного объема с декабря 2016 года, при этом ралли доллара США оказывает давление на неамериканских покупателей сырья, отмечает агентство Bloomberg.

"Улучшение ситуации с поставками на никелевом рынке, вероятно, является основной причиной для продажи", - полагают аналитики Commerzbank.

Котировки трехмесячных контрактов на никель на LME упали на 1,8% - до $12,565 тыс. за тонну. При этом снижение продолжается уже пятый день подряд.

Медь подешевела на 1,4% - до $5 881,5 за тонну, что является минимумом с середины августа. Аналитики Bank of America Merrill Lynch высказали опасения относительно уровня спроса на металл в 2019 году на фоне торговых разногласий США с другими странами.

Цена цинка снизилась на 1%, алюминия - на 0,4%.