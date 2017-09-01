Последнее обновление: 01.09.2017 15:55

Цены на алюминий продолжают ралли, не исключен дефицит металла на рынке

Цены контрактов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) выросли в пятницу на 1% - до $2137,50 за тонну, максимума с февраля 2013 года.

С начала недели алюминий подорожал на 3,3%, ралли продолжается уже пять недель.

Крупнейшая в КНР алюминиевая компания China Hongqiao Group ожидает дефицита предложения металла на мировом рынке. Однако трейдеры утверждают, что пока о нехватке алюминия речи не идет, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем никель поднялся в цене на 1,4%, до максимума с июля 2015 года, после пожара на сталелитейном заводе Benxi Steel в Китае.

По итогам торгов в четверг индекс шести основных металлов, торгующихся на LME, увеличился до максимума с 2014 года.

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