Последнее обновление: 03.09.2019 15:03

Никель дорожает на Лондонской бирже металлов шестой день подряд

Никель дорожает в ходе торгов во вторник. Цены на никель на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 3,6% и достигли $18,71 тыс. за тонну, пишет агентство Bloomberg.

При этом рост котировок продолжается шестой день подряд.

Инвесторы готовятся к увеличению мирового дефицита после решения Индонезии ввести запрет на экспорт никелевой руды c 1 января.

Индонезия введет запрет на экспорт никелевой руды двумя годами ранее, чем было объявлено изначально. Об этом в понедельник заявил журналистам директор по развитию горнорудного сектора министерства энергетики и природных ресурсов Индонезии Бамбанг Гатот Арийоно.

Решение приведет к увеличению глобального дефицита более чем до 100 тыс. тонн в следующем году, считает эксперт компании Beijing Antaike Information Development Co. Сюй Айдун. Ранее ожидалось, что дефицит составит 40 тыс. тонн.

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером никелевых руд, но правительство вводит различные ограничения на зарубежные поставки для того, чтобы стимулировать развитие перерабатывающих предприятий внутри страны.

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